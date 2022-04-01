Пермь, 1 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Пермском крае начался сбор заявок для последующего заключения соглашения о строительстве в Перми регионального онкодиспансера. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Оказание услуг в онкодиспансере останется бесплатным и доступным населению по полисам ОМС. Предварительно стоимость строительства и оснащения проекта оценивается в 17,7 млрд рублей. Стоит отметить, что изначально стоимость проекта оценивалась в 10,7 млрд рублей.

В минэкономразвития заявили, что уже имеется потенциальный инвестор и уже согласованы основные условия концессионного соглашения по возведению современного медучреждения. Планируется, что проект реализуют в Камской долине.

Предполагается, что срок реализации концессионного соглашения составит 35 лет, а период строительства объекта определен в 46 месяцев. Земля под объект уже отведена. На земельном участке площадью 120 тыс. кв. метров разместятся корпуса обшей площадью 70 тыс. кв. метров.