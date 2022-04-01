Омск, , 13:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 172 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 203 358. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в федеральном оперативном штабе.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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За сутки в регионе выздоровели 343 ковид-пациента, госпитализация потребовалась 52 заболевшим.

Общее число выздоровевших в Омской области на сегодняшний день — 195 553 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в регионе выявили 169 носителей коронавируса, выздоровели 369 человек.

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