Улан-Удэ, 1 апреля 2022, 13:03 — REGNUM Артисты из Бурятии начали выступления перед участниками специальной военной операции в госпиталях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, республика стала одной из первых в России, отправившей артистов поддержать военных.

Артисты из Бурятии поддержат участников спецоперации на Украине
Артисты из Бурятии поддержат участников спецоперации на Украине
Правительство Бурятии

Для «гастролей» была сформирована творческая группа из 23 представителей разных коллективов. В их числе артисты национального театра песни и танца «Байкал», академического театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, Бурятской филармонии, ансамбля «Забава». Они будут выступать в госпиталях на территории Крыма, ДНР, ЛНР, а также Украины.

Глава республики Алексей Цыденов напомнил, что многие жители Бурятии в настоящее время успешно выполняют свой воинский долг и боевую задачу, защищая безопасность страны.

«В эти дни им особенно важна поддержка родных, близких, земляков. Наши артисты, которые представляют красоту, силу и мощь нашей культуры отправились для поддержки боевого духа наших военных. Деятели искусства Бурятии в годы Великой Отечественной войны также выезжали на фронт», — отметил он.

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