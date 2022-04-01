Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM Артисты из Бурятии начали выступления перед участниками специальной военной операции в госпиталях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, республика стала одной из первых в России, отправившей артистов поддержать военных.

Артисты из Бурятии поддержат участников спецоперации на Украине Правительство Бурятии

Для «гастролей» была сформирована творческая группа из 23 представителей разных коллективов. В их числе артисты национального театра песни и танца «Байкал», академического театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, Бурятской филармонии, ансамбля «Забава». Они будут выступать в госпиталях на территории Крыма, ДНР, ЛНР, а также Украины.

Глава республики Алексей Цыденов напомнил, что многие жители Бурятии в настоящее время успешно выполняют свой воинский долг и боевую задачу, защищая безопасность страны.

«В эти дни им особенно важна поддержка родных, близких, земляков. Наши артисты, которые представляют красоту, силу и мощь нашей культуры отправились для поддержки боевого духа наших военных. Деятели искусства Бурятии в годы Великой Отечественной войны также выезжали на фронт», — отметил он.

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