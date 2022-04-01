Москва, , 13:03 — REGNUM В первый день апреля рубль остается крепким, хотя развития восходящего импульса не наблюдается, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Напротив, доллар, который удержался над 83 руб., теперь пытается развить отскок от этого уровня, тестируя зону 83,50 руб.

Судя по тому, что на протяжении уходящей недели пара безуспешно тестировала отметку 83 руб., на данном этапе российская валюта сделала все возможное и теперь пойдет на коррекцию после впечатляющего восстановления, которое продолжается со второй недели марта.

Рубль отыгрывает вступивший в силу Указ Владимира Путина о переводе недружественных стран на расчеты за газ в рублях, который фактически означает, что в рамках соответствующих операций будет продаваться 100% экспортной выручки.

Это, безусловно, играет на руку российской национальной валюте. Также рубль отреагировал на оплату купонов по евробондам в объеме около $330 млн из замороженных резервов.

Впрочем, против дальнейшего роста курса «россиянина» на данном этапе выступает сразу несколько факторов. Во-первых, ситуация вокруг Украины не только остается напряженной, но и подает сигналы роста эскалации. Сегодня должен состояться очередной раунд переговоров, но надежд на него мало.

Во-вторых, доллар перешел к росту на международной арене и может ускорить подъем, если ключевые данные по рынку труда США отразят дальнейшее снижение безработицы и приличный рост занятости.

В-третьих, после столь бурного роста трейдеры могут задуматься о фиксации прибыли перед уходом на выходные. Таким образом, до конца сессии пара доллар/рубль вполне может показать более внятный отскок и вернуться выше 84,50-85 рублей», — полагает эксперт.

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