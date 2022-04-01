Москва, , 13:03 — REGNUM Высказывания французского актёра с российским паспортом Жерара Депардье, раскритиковавшего спецоперацию России на Украине, связаны с тем, что он не до конца понимает происходящее. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жерар Депардье (сс) Siebbi

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«Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит. В силу того, что он не совсем погружён в политическую повестку дня, не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое Минские договорённости, что такое Донецк и Луганск», — сказал Песков.

Он также усомнился в том, что Депардье понимает, «что такое бомбёжки мирных людей», в том, что француз что-то знает о нацистских элементах на Украине: «Мы при необходимости будем готовы всё ему сказать и объяснить, если он захочет».