Москва, 1 апреля 2022, 13:11 — REGNUM Произошедшее в Белгороде не создаёт благоприятный фон для переговоров представителей России и Украины. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 апреля журналистам, комментируя атаку ВСУ на белгородскую нефтебазу.
Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»
Представителя Кремля спросили, стоит ли считать произошедшее эскалацией конфликта, а также попросили дать оценку воздушному удару по российской территории. Песков ответил, что оценивать инцидент должны профессионалы, а не администрация президента.
«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что абсолютный факт — это превосходство российских сил в воздухе в ходе спецоперации на Украине. Остальное должны оценивать силовые ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем в Белгороде.
Читайте также: В Госдуме призвали принять меры по защите граничащих с Украиной регионов