Москва, 1 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Произошедшее в Белгороде не создаёт благоприятный фон для переговоров представителей России и Украины. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 апреля журналистам, комментируя атаку ВСУ на белгородскую нефтебазу.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде 01.04.2022 г

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Представителя Кремля спросили, стоит ли считать произошедшее эскалацией конфликта, а также попросили дать оценку воздушному удару по российской территории. Песков ответил, что оценивать инцидент должны профессионалы, а не администрация президента.

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что абсолютный факт — это превосходство российских сил в воздухе в ходе спецоперации на Украине. Остальное должны оценивать силовые ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем в Белгороде.

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