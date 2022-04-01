Новосибирск, 1 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Новосибирске задержали подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности троих несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Педофил

Установлено, что 22 марта возле дома №11 улицы 20-го Партсъезда в Кировском районе города мужчина «совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении троих несовершеннолетних девочек, после чего с места происшествия скрылся».

«Сегодня благодаря эффективному взаимодействию с населением правоохранительным органам удалось установить и задержать фигуранта по делу. Им оказался 34-летний житель Кировского района Новосибирска», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.