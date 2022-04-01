Чебоксары, 1 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор работникам одной из судоходных компаний, которых обвиняли в сливе топлива с теплохода. Их признали виновными, назначив каждому по 450 тыс. рублей штрафа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

В поле зрения правоохранителей попали двое жителей Нижегородской области, подозреваемые в присвоении и растрате 50 тонн дизельного топлива. Дело было заведено в отношении капитана судна и механика одной из судоходных компаний.

Следствие установило, что в июне 2021 года капитан судна получил информацию от механика о неучтённых на судне излишках топлива. По данным ведомства, несколько месяцев они нарушали нормативы расхода топлива, утверждённые судоходной компанией.

«При снижении скорости хода теплохода образовывались излишки дизельного топлива, которое они сливали, внося недостоверную информацию о выполненных работах в судовой журнал», — поясняют в транспортной полиции.

В рамках уголовного дела установлено, что в результате было сэкономлено 35 тонн горючего, которое злоумышленники продали за 800 тыс. рублей капитану маломерного судна. Ущерб, причинённый судоходной компании, оценён в 1,45 млн рублей.

Злоумышленников задержали при попытке сбыть ещё 15 тонн топлива. В ведомстве отмечают, что они полностью возместили ущерб, причинённый судоходной компании.

Моргаушский районный суд признал фигурантов уголовного дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), и ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ («Покушение на присвоение и растрату»). Решением суда каждому назначено 450 тыс. рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по факту присвоения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) перед судом в Чувашии предстала бывшая заведующая одного из детских садов: следствие обвинило её в получении денег от родителей в качестве платы за присмотр и уход за детьми.

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