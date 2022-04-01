Нью-Дели, , 13:02 — REGNUM Москва готовит реакцию на предложения Киева, переговоры России и Украины должны продолжиться. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Переговоры должны продолжиться. Вы слышали, как комментировался последний раунд нашими переговорщиками в Стамбуле, где впервые украинская сторона положила на бумагу свое видение договорённостей. У нас готовится реакция», — сказал Лавров.

По его словам, есть движение вперёд в том, что касается безъядерного и внеблокового статуса Украины.

Также он добавил, что в Москве «увидели гораздо больше понимания ещё одной реальности» — ситуации с Крымом и на Донбассе.