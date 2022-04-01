Канберра, 1 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Энтони Альбаниз 1 апреля во время общения с журналистами заявил, что изменение климата является главной причиной снижения влияния Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По словам главного лейбориста Австралии, правительство страны под председательством премьер-министра Скотта Моррисона «не воспринимает всерьез проблему изменения климата».

»На этих конференциях [по изменению климата] Австралия стоит в углу для провинившихся вместе с Саудовской Аравией и Бразилией … Но уверяю вас, что для Азиатско-Тихоокеанского региона это вопрос номер один», — сказал Альбаниз перед тем, как отправиться в здание парламента, чтобы принять участие в заседании Палаты представителей.

Лидер оппозиции также сослался на шутку министра обороны Австралии Питера Даттона от 2015 года, когда тот сказал, что острова в Тихом океане уходят под воду из-за повышения уровня воды.

«Это был такой момент откровенности, который нанес большой ущерб», — подчеркнул Альбаниз.