Джакарта, 1 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Индонезийская певица и актриса Моди Аюнда была назначена официальным представителем правительства Индонезии во время председательства страны в G20, сообщает CNN Indonesia.

G20.org G20

Моди Аюнда закончила программу бакалавриата по политической философии и экономике в Оксфордском университете, а также получила степень магистра в области делового администрирования в Стэнфордском университете. Индонезийской певице поручено передавать информацию, связанную с саммитом G20.

Назначение Моди Аюнды пресс-секретарем на саммите G20 на Бали, как считается поможет охватить больше слоев общества, особенно молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Канадыпровел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.