Москва, , 13:01 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан. Уровень доверия за неделю вырос на 0,4 процентных пункта. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 63,1% (+0,5 процентных пункта), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 41,1% процентных пункта, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 27,5%

Работу политической партии «Единая Россия» поддерживают 41% опрошенных, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 8,5%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8%, «Новые люди» — 4,6%.

Опрос по телефону проводился с января по март 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, уровень доверия жителей России президенту страны Владимиру Путину за неделю вырос на 2,2%, составив 79,6%.

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