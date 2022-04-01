Канберра, , 13:05 — REGNUM Крушение вертолета неподалеку от Мельбурна (столица Виктории, юго-восток Австралии), в результате которого погибли пять человек, явилось уже восьмым подобным авиапроисшествием в стране за последние три месяца. Об этом заявил 1 апреля в ходе пресс-конференции главный комиссар Австралийского бюро транспортной безопасности Ангус Митчелл, передает телеканал Nine News.

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«Вчерашний день — один из худших в истории Виктории, особенно после аварии 2017 года в аэропорту Эссендон», — отметил Митчелл.

Главный комиссар также заявил, что недавняя серия несчастных случаев, в результате которых разбились вертолеты, произошла в шести штатах Австралии.

«Я хотел бы выразить свое сочувствие и переживание всем пострадавшим, близким этих пяти людей, которые находились на борту, а также их родственникам и друзьям», — заключил Митчелл.