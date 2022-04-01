Челябинск, 1 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники ГИБДД извинились перед инвалидом, автомобиль которого эвакуировали со специальной парковки. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Парковка для инвалидов

Инцидент произошёл в октябре. Однако гражданин подал в суд и частично выиграл иск. После этого руководитель главка Михаил Скоков поручил провести служебную проверку. А после этого пострадавшего пригласили в городское Управление ГИБДД и там госавтоинспекторы лично перед ним извинились.

Гражданин в свою очередь признал, что ГИБДД активно работает над освобождением специализированных парковочных мест от машин недобросовестных водителей, и отметил, что инспекторы не имели корыстного умысла, когда эвакуировали его машину.