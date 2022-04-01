Канберра, , 13:27 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 1 апреля провел пресс-конференцию в Сиднее, где похвастался своим многолетним опытом составления федеральных бюджетов. Но вскоре речь политика обернулась в очернение лидера оппозиции Энтони Альбаниза, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

«Если не можешь управлять экономикой, если не можешь управлять финансами, тогда можешь давать любые обещания в отношении системы здравоохранения. Можно точно так же и сфере образования бегать и давать любые обещания», — сказал премьер-министр страны.

Журналисты отмечают, что затем Моррисона «было не остановить».

«С тем же успехом можно писать [бюджеты] на туалетной бумаге», — предложил он Альбанизу.

Премьер-министр страны также заявил, что лидер лейбористов «притворяется тем, кем на самом деле не является».

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