Севастополь, 1 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Вице-губернатор Севастополя получил представление прокуратуры из-за нарушений в работе ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» и департамента городского хозяйства, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 1 апреля.

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Нарушения антикоррупционного законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки. В частности, установлено, что директор юридического лица, выступившего подрядчиком по заключенному учреждением государственному контракту, является супругом дочери руководителя ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». При этом уведомление о возможном возникновении конфликта интересов в департамент городского хозяйства направлено не было, а служебную проверку департамент провёл «формально, без выяснения существенных обстоятельств и в отсутствие нормативного акта, регламентирующего ее проведение».

Также прокуратура выяснила, что сотрудники департамента городского хозяйства привлекались к дисциплинарной ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, однако при этом не был применён порядок, утверждённый региональным антикоррупционным законодательством.

В связи с выявленными нарушениями закона представление об их устранении прокуратура внесла курирующему заместителю губернатора Севастополя, представление удовлетворено. По его результатам директор ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» привлечен к дисциплинарной ответственности. Госслужащие департамента, представившие недостоверные сведения о доходах, также наказаны в соответсвии с законодательством.