Ижевск, , 12:58 — REGNUM В Удмуртии создан двухгодичный запас препаратов для пациентов после инсультов и инфарктов. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

Лекарства (сс) TheDigitalArtist

По его словам, ежегодно в рамках национального проекта «Здравоохранение» бесплатными препаратами в республике обеспечивают около 7 тыс. человек с острыми сердечно — сосудистыми заболеваниями.

Граждане, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, или же операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции, обеспечиваются бесплатными препаратами в течение двух лет, уточнили в минздраве Удмуртии.

Для получения препаратов после выписки пациенты должны обратиться к своему участковому терапевту.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия получила аванс в размере 1,8 млрд рублей на покупку лекарств, ранее сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук. Она добавила, что территориальный фонд ОМС (обязательного медицинского страхования) Удмуртии направит эти средства на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, медицинских изделий и инструментария, реактивов, химикатов, расходных материалов.

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