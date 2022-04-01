Москва, 1 апреля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Валютная многополярность и процессы регионализации становятся все более реальными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Елена Воронкова.

Доллары

«Валютная многополярность и процессы регионализации всё более становятся реальностью, – сказала Воронкова. — Именно развитие региональных внешнеэкономических связей стало основой расширения роли юаня в мировой валютной системе и включения его в состав мировых валют. Аналогичным образом строятся сегодня взаимоотношения России с ее партнерами по СНГ, ЕАЭС, БРИКС – увеличиваются расчеты в национальных валютах, обсуждаются процессы формирования общих валютных пространств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, почему развивающиеся страны хотят уйти от расчетов в долларах.