Минск, 1 апреля 2022, 12:56 — REGNUM Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 1 апреля телефонный разговор, сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Kremlin.ru
«Разговор Лукашенко и Путина завершился только что», — говорится в сообщении.

Подробностей разговора не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что трудности, которые создают теряющие глобальное превосходство лидеры, станут стимулом для развития различных сфер деятельности Белоруссии и России.

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