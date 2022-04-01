Москва, 1 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Развивающиеся страны всё сильнее не доверяют доллару и хотят снизить в своих расчетах долю традиционных мировых валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Елена Воронкова.

Vyacheslav Argenberg Доллары

«Особенно сильно недоверие к доллару растет со стороны стран с развивающимися экономиками, которые испытывают наиболее сильное давление со стороны развитых государств, прежде всего когда пытаются проводить независимую экономическую политику, – сказала Воронкова. — Данная группа стран поставлена перед необходимостью обеспечить геополитическую безопасность национальных экономик, в том числе за счет снижения в расчетах традиционных мировых валют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, почему падает доверие к доллару в мировой торговле.