Бухарест, 1 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Двое переселенцев с Украины серьёзно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Яссы на северо-востоке Румынии. Об этом 1 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, инцидент произошел 1 апреля в 10:30 по местному времени, когда легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил 55-летнюю женщину и ее 4-летнего внука. Ребенок был госпитализирован в детскую больницу св. Марии, а его бабушка — в клинику св. Спиридона в Яссах. Врачи не комментируют их состояние.

Ведется следствие. Известно, что указанные лица прибыли в Румынию в конце марта нынешнего года с Украины.

В Яссах они получили статус беженцев.