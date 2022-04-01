Москва, , 18:56 — REGNUM Стремление Южной Осетии войти в состав России будет использоваться грузинской оппозицией для усиления антироссийской пропаганды и нападок на правительство Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Анатолия Бибилова будет, конечно, лишним поводом для критики правительства Грузии оппозицией, в первую очередь, главной оппозиционной силой — «Единым национальным движением». Кроме того, и президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже не будет в восторге от этого шага Южной Осетии и тоже будет высказываться критически, что она и делает в последнее время. Хотя бы в силу того, что Зурабишвили настроена более популистски, чем члены правительства Ираклия Гарибашвили. Понятно, что это не добавит стабильности в регионе, и, естественно, может раскачать лодку. Тем более, антироссийские лозунги крайне популярны в современном грузинском обществе. Тут только дай повод, чтобы подобные лозунги и эмоции были направлены против России. И понятно, что если подобный повод будет раскручиваться, и на на нём будут спекулировать, то в Грузии весьма возможны какие-то антиправительственные акции и выступления. Вадим Муханов Обращениебудет, конечно, лишним поводом для критики правительства Грузии оппозицией, в первую очередь, главной оппозиционной силой — «Единым национальным движением». Кроме того, и президент Грузиитоже не будет в восторге от этого шага Южной Осетии и тоже будет высказываться критически, что она и делает в последнее время. Хотя бы в силу того, что Зурабишвили настроена более популистски, чем члены правительства. Понятно, что это не добавит стабильности в регионе, и, естественно, может раскачать лодку. Тем более, антироссийские лозунги крайне популярны в современном грузинском обществе. Тут только дай повод, чтобы подобные лозунги и эмоции были направлены против России. И понятно, что если подобный повод будет раскручиваться, и на на нём будут спекулировать, то в Грузии весьма возможны какие-то антиправительственные акции и выступления.

Напомним, что 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о готовности РЮО войти в состав России.