Москва,
1 апреля 2022, 18:56 — REGNUM Стремление Южной Осетии войти в состав России будет использоваться грузинской оппозицией для усиления антироссийской пропаганды и нападок на правительство Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Грузия. Протесты
Иван Шилов © ИА REGNUM
Обращение Анатолия Бибилова
будет, конечно, лишним поводом для критики правительства Грузии оппозицией, в первую очередь, главной оппозиционной силой — «Единым национальным движением». Кроме того, и президент Грузии Саломе Зурабишвили
тоже не будет в восторге от этого шага Южной Осетии и тоже будет высказываться критически, что она и делает в последнее время. Хотя бы в силу того, что Зурабишвили настроена более популистски, чем члены правительства Ираклия Гарибашвили
. Понятно, что это не добавит стабильности в регионе, и, естественно, может раскачать лодку. Тем более, антироссийские лозунги крайне популярны в современном грузинском обществе. Тут только дай повод, чтобы подобные лозунги и эмоции были направлены против России. И понятно, что если подобный повод будет раскручиваться, и на на нём будут спекулировать, то в Грузии весьма возможны какие-то антиправительственные акции и выступления.
Вадим Муханов
Напомним, что 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о готовности РЮО войти в состав России.