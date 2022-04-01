Москва, 1 апреля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Стремление Южной Осетии войти в состав России будет использоваться грузинской оппозицией для усиления антироссийской пропаганды и нападок на правительство Грузии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протесты

Анатолия Бибилова будет, конечно, лишним поводом для критики правительства Грузии оппозицией, в первую очередь, главной оппозиционной силой — «Единым национальным движением». Кроме того, и президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже не будет в восторге от этого шага Южной Осетии и тоже будет высказываться критически, что она и делает в последнее время. Хотя бы в силу того, что Зурабишвили настроена более популистски, чем члены правительства Ираклия Гарибашвили. Понятно, что это не добавит стабильности в регионе, и, естественно, может раскачать лодку. Тем более, антироссийские лозунги крайне популярны в современном грузинском обществе. Тут только дай повод, чтобы подобные лозунги и эмоции были направлены против России. И понятно, что если подобный повод будет раскручиваться, и на на нём будут спекулировать, то в Грузии весьма возможны какие-то антиправительственные акции и выступления. Вадим Муханов Обращениебудет, конечно, лишним поводом для критики правительства Грузии оппозицией, в первую очередь, главной оппозиционной силой — «Единым национальным движением». Кроме того, и президент Грузиитоже не будет в восторге от этого шага Южной Осетии и тоже будет высказываться критически, что она и делает в последнее время. Хотя бы в силу того, что Зурабишвили настроена более популистски, чем члены правительства. Понятно, что это не добавит стабильности в регионе, и, естественно, может раскачать лодку. Тем более, антироссийские лозунги крайне популярны в современном грузинском обществе. Тут только дай повод, чтобы подобные лозунги и эмоции были направлены против России. И понятно, что если подобный повод будет раскручиваться, и на на нём будут спекулировать, то в Грузии весьма возможны какие-то антиправительственные акции и выступления.

Напомним, что 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о готовности РЮО войти в состав России.