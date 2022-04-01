Новосибирск, 1 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Состояние одной из пострадавших во время падения с крыши глыбы льда жительницы Новосибирска оценивается как средней степени тяжести. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

CJ Сосульки

«У одной из пострадавших состояние средней степени тяжести. Сейчас она в травматологическом отделении. Врачи оказывают женщине всю необходимую помощь», — уточнили в минздраве.

Вторая женщина после осмотра врачами отказалась от госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске начаты доследственные проверки по фактам травмирования двух женщин.

Читайте также: В Новосибирске на голову 51-летней женщине с крыши дома упала глыба льда

Читайте также: В Новосибирске из-за неочищенной крыши пострадала ещё одна женщина