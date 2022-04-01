Пекин, 1 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Североатлантический альянс нужно было расформировать после распада Советского Собза. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Являясь продуктом холодной войны, НАТО должна была быть распущена после распада СССР», — заявил Лицзянь в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России не видят смысла обсуждать перспективу возобновления контактов между Россией и НАТО в сложившейся ситуации.