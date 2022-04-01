Канберра, 1 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Несколько австралийских бронетранспортеров Bushmaster будет направлено властями Австралии Киеву по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 1 апреля сообщил журналистам в Сиднее премьер-министр этой страны Скотт Моррисон.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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"Мы уже отправляем наше оружие, боеприпасы и гуманитарную помощь на Украину. Теперь мы отправим бронетехнику — бронетранспортеры Bushmaster», — сказал он.

Также премьер-министр Австралии уточнил, что такая поставку будет осуществлена по просьбе Зеленского, накануне обратившегося к депутатам австралийского федерального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит реакцию на свое видение будущих договорённостей с Украиной.