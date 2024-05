Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Филиппинский кинотеатр SM Cinema опубликовал синопсис кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который намекает на то, кто выступит в новой картине Marvel в качестве главного злодея. Об этом 1 апреля сообщает портал We Got This Covered.

«Доктор Стивен Стрэндж произносит запретное заклинание, открывающее дверь в мультивселенную с альтернативной версией его самого, угроза от которой человечеству слишком велика», — написала администрация кинотеатра, добавив, что с этой угрозой не сможет справиться даже команда из Стрэнджа, Вонга и Ванды Максимофф.

Автор статьи предположил, что, судя по всему, другой Стрэндж выступит в качестве главного злодея. Он добавил, что синопсис также может намекать, что команде Стрэнджа придётся обратиться за помощью к Профессору Икс.

Напомним, в феврале 2022 года Marvel выпустила очередной трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Самым главным событием стало то, что в этом ролике, как предположили фанаты, появился Патрик Стюарт в образе Чарльза Ксавье (Профессора Икс).