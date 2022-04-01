Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Новость о состоявшемся повышении штрафов за безбилетных проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга до 2500 рублей оказалась преждевременной. В городе по-прежнему он установлен в размере 500 рублей. Об этом 1 апреля сообщил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рубль © ИА REGNUM

Появившаяся ранее новость о повышении штрафов «зайцам» оказалась недостоверной: безбилетному пассажиру по-прежнему выставят штраф, который действует на сегодняшний день в Петербурге. Однако ожидать повышения штрафов всё-таки стоит.

«У нас сегодня размер штрафа будет в пределах 2,5 тысяч. Это чуть больше, чем стоимость месячного проездного документа. Поэтому, если человек попадается раз в месяц, выгоднее приобрести месячный единый билет для наземного транспорта и, соответственно, ездить, соблюдая правила, в том числе и правила оплаты проезда», — заявил Поляков, добавив, что решение о повышении штрафа находится на рассмотрении в Заксобрании.

Намерения по изменению размера штрафа подтвердил и депутат Законодательного собрания Петербурга, член фракции «Единая Россия» Алексей Цивилёв.

«Здесь как с оплатой парковки, когда не штрафовали за парковку, соответственно, все за парковку не платили. То есть, если уйдёт на модель того, что кондукторов станет меньше, то однозначно, если люди увидят, что можно не оплачивать, тогда, соответственно, оплаты не будет. Поэтому здесь, я думаю, что должен быть штраф увеличен для того, чтобы оплата происходила», — сообщил парламентарий.

На вопрос о сроках работы над законопроектом о повышении штрафа депутат ответил, что до летних каникул он будет принят Заксобранием.

Напомним, что для работы в условиях новой модели транспортного обслуживания в Петербурге уже набрали более ста контролёров, имеющих нагрудное средство видеофиксации. Это позволит успешнее разбираться с конфликтами на транспорте.

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