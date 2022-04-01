Москва, 1 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Россия готовит реакцию на видение будущих договорённостей Украиной. Об этом 1 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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"Украинская сторона положила на бумагу своё видение договоренностей, которые необходимо достичь, и эти договорённости должны сформироваться сначала», — заявил Лавров.

«У нас готовится реакция. Там есть движение вперёд, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе. Безъядерный, внеблоковый нейтральный статус — это то, что сейчас осознаётся, как абсолютная необходимость. Равно как мы увидели и гораздо больше понимания ещё одной реальности — ситуации с Крымом и на Донбассе», — указал он.

По его словам, потенциальные дальнейшие контакты пока прорабатываются.