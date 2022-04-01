1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 13:24 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили предположения правительства США о том, что КНДР готовится к очередным ядерным испытаниям.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно американскому телеканалу CNN, ссылающемуся на источник в правительстве, КНДР приступила к подготовке ядерных испытаний.

Сообщается, что Пхеньян начал работать над восстановлением одного из четырёх туннелей на полигоне Пхунгери, расположенном в уезде Кильчжу провинции Хамгён-Пукто.

Эксперты отмечают, что это может быть связано с подготовкой к испытаниям ядерного заряда.

Ранее южнокорейские эксперты сообщали, что Северная Корея активизировала работы по восстановлению объектов, взорванных четыре года назад.

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Между тем в США не дают комментариев о вероятном времени проведения ядерных испытаний. Однако указывается, что в ближайшие недели можно ожидать очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. В качестве ответа Пентагон рассматривает возможность проведения военных учений и полётов стратегических бомбардировщиков.

«Если вы думаете, что КНДР согласна отказаться от своего ядерного оружия, то вы заблуждаетесь. Ядерное оружие — это единственный способ выжить», — отмечает ykmg***.

«Наблюдая за тем, что сейчас происходит на Украине, не думаю, что Ким Чен Ын когда-нибудь откажется от своего ядерного оружия», — пишет ywri***.

«Давайте развернем системы ПРО THAAD, как и хотел Юн, и ударим по ним?!» — предлагает 007f***.

«Ох, боюсь и мы можем быть втянуты в войну», — опасается 2918***.

«Я с нетерпением жду превентивного удара Юна и дополнительного развертывания систем ПРО THAAD», — ожидает abba***.

«Я начинаю нервничать из-за Юн Сок Ёля», — пишет dok7***.

«Чем наше правительство занималось все эти пять лет?» — недоумевает psho***.

«Вне зависимости от того, для чего ядерное оружие КНДР, Южная Корея должна идти по собственному пути и заняться ядерными разработками. Мы сможем обезопасить себя только тогда, когда в нашем арсенале будет оружие, способное уничтожить ракету КНДР», — отмечает logi***.

«Если Пхеньян проведет ещё одни испытания межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты подводных лодок, то США это не спустят с рук», — подчеркивает troy***.

Пуск баллистической ракеты

«Если случится война, то все закончится, как только Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон попадут в плен. КНДР не способна воевать», — предполагает hang***.

«Пока США не откажутся от своей враждебной политики, КНДР не изменит своего решения по поводу ядерного оружия», — считает yoon***.

«Если бы мы разрабатывали свое оружие, как и КНДР, то нас бы ничего не пугало», — отмечает hanc***.

«Просто организуйте переговоры США и КНДР», — предлагает dnbe***.

«Мне все равно, собираются они что-то проводить или нет. В настоящее время Южная Корея находится под защитой самой могущественной державы в мире — США», — bkj0***.