Тбилиси, 1 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Грузия как может помогает киевскому режиму, а в ответ получает оскорбления от президента Украины Владимира Зеленского. Об том заявил журналистам первый вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он прокомментировал заявление Зеленского об окончательном отзыве из Грузии украинского посла, обвинив его в том, что тот не добился военной помощи для киевского режима. Вольский отметил, что грузинские жители отправляют украинцам гуманитарную помощь и не заслужили такой неблагодарности.

«Это оскорбление не только власти, но и значительной части общества, которое без всякой выгоды делится куском хлеба с украинцами, находящимися в тяжёлой ситуации», — сказал вице-спикер парламента.

Вольский предположил, что этого добилась группа политиков, которые на Украине занимают важные посты и связаны с основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Он считает, что «наивно» верить, будто посла отозвали из-за отказа Грузии поставлять на Украину оружие.

Напомним, Саакашвили в 2013 году бежал из Грузии, когда его партия ЕНД потеряла в стране власть. Обосновавшись на Украине, он там пристроил на высокие посты своих соратников по партии. Например, экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе год возглавляла Национальную полицию Украины.