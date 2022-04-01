Пенза, 1 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Пожароопасные сезон на территории Пензенской области определен с 10 апреля по 15 октября. Постановление о подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 года подписал исполняющий обязанности губернатора Николай Симонов.

Лесной пожар

Региональным минлесхозу, министерству ЖКХ совместно с ГУ МЧС России поручено организовать проведение смотров, учений и тренировок по готовности ведомств для ликвидации и предупреждения пожаров.

В документе определен перечень населенных пунктов, объектов энергетики, предприятий, санаториев и лагерей, исправительных учреждений, дачных территорий, находящихся в зоне возможных лесных и ландшафтных пожаров.

Глава районных администраций, председателям садовых товариществ, руководству организаций отдыха детей необходимо разработать паспорта пожарной безопасности находящихся в зоне риска территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году прокуратурой Пензенской области в сфере лесопользования выявлено более 300 нарушений законодательства.

Читайте также: В Пензенской области в 2021 году потушили более 60 лесных пожаров