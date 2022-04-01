Горно-Алтайск, 1 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано ещё один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за время пандемии здесь скончались 648 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

600 пациентов скончались непосредственно от COVID-19, остальные 48 умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 811. За сутки выявлено 30 новых носителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 118, за весь период – 29 846. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 640, за весь период – 429 259», — добавили в оперштабе.