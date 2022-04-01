Нью-Дели, 1 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Окончательных планов и договорённостей между Россией и Украиной пока нет. Об этом 1 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, переговоры России и Украины продолжаются, пока никаких окончательных планов и договорённостей нет. Министр отметил движение вперёд по некоторым вопросам, в частности, по внеблоковому статусу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Сергей Лавров совершает визит в Индию.