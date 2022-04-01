Кито, , 13:14 — REGNUM 37-я региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна завершилась в столице Эквадора Кито 1 апреля. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Эквадора

Прошедшая в период с 28 марта по 1 апреля встреча собрала делегации из 33 стран, которые провели несколько рабочих сессия по вопросам совершенствования агропродовольственных систем стран Латинской Америки.

Участники разработали новую стратегию организации в отношении борьбы с изменением климата, приняли многолетнюю программу работы организации для Латинской Америки на период с 2022 по 2025 годы, а также предложили ряд идей по преодолению текущих кризисов сельского хозяйства.

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