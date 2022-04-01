Бухарест, 1 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Власти Румынии объявили о полном завершении работ по строительству крупной плотины «Михайлени» на реке Кришул-Алб в западной части страны. Об этом 1 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Работы по созданию указанной дамбы начались еще в 1987-м году. Долгострой объясняется недостаточным финансированием проекта и отсутствием необходимых мощностей.

Согласно официальной информации, сооружение призвано обеспечить дополнительное водоснабжение нескольких регионов страны и производство 1,2 ГВт электроэнергии.

О дате начала функционирования плотины не сообщается.