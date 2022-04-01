Мадрид, 1 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Рост уровня цен на энергоносители, вызванный спецоперацией России на Украине и последующими санкциями, привёл к тому, что цены на моторное топливо и электроэнергию в Испании к концу марта достигли рекордно высокого уровня. Об этом пишет агентство EFE.

Pasquale Paolo Cardo Памятник Федерико Гарсии Лорке в Мадриде, Испания

Такая ситуация вынудила правительство принять исключительные меры, чтобы смягчить последствия для потребителей.

Отмечается, что за последнюю неделю и бензин, и дизельное топливо возобновили тенденцию к росту после соглашения, которое представители отраслей заключили несколько дней назад в связи с падением цен на нефть.