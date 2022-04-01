Симферополь, 1 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на территории Симферополя 2 и 3 апреля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 и 3 апреля в городе Симферополь ожидается усиление юго-западного ветра 20−25 м/с», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне крымские спасатели распространили штормовое предупреждение на 1, 2, 3 апреля, а также на ночь 4 апреля в связи с сильным ветром. В Симферополе ввели режим повышенной готовности.