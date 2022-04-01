Бухарест, 1 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Из 600 тыс. украинских граждан, въехавших в Румынию после 24 февраля нынешнего года, только 4322 человек официально обратились в румынские органы государственной власти за предоставлением убежища. Об этом 1 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Russian.news.cn В маске. Румыния

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По данным Генеральной иммиграционной инспекции Румынии (IGI), указанные граждане могут быть зарегистрированы на румынском рынке труда без разрешения на работу от учреждения, что является исключением из правил трудоустройства нерезидентов Евросоюза. Кроме того, лицам, получившим статус беженца, будут предоставлены ежемесячные пособия и другие социальные гарантии, а также медицинская страховка.

Ранее официальный Бухарест констатировал, что подавляющее большинство переселенцев с Украины рассматривают Румынию в качестве «транзитной территории» на пути в Западную Европу.