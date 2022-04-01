Барнаул, , 12:41 — REGNUM Аномальное тепло придёт в Барнаул уже через несколько дней. По данным синоптиков, 4−6 апреля дневная температура в столице Алтайского края поднимется до +18 °C. Вскрытие реки Оби ожидается на неделю раньше среднемноголетних сроков, ориентировочно 9 апреля. Подробности с заседания по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период, 1 апреля сообщает пресс-центр мэрии города.

Ледоход на Оби Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Был рассмотрен вопрос о ходе выполнения мероприятий по пропуску паводковых вод на территориях районов города. В каждом районе проведены подворовые обходы домовладений, попадающих в зону возможного подтопления, до жителей доведены номера телефонов специалиста по ГОЧС и дежурных диспетчеров администрации района по действиям в случае подтопления, определены пункты временного размещения населения.

Откорректирован состав сил и средств, привлекаемых для противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. Продолжаются работы по устранению заторов водопропускных труб, очистке ливневых приёмников, чистке и углублению русел рек, организована работа по ворошению снега, очистке кровель домов от снега и льда и вывоз его с обочин дорог и придомовых территорий.

Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников администраций района. Тем временем в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредили: 1−5 апреля в регионе ожидается подъем уровня воды в малых реках края, возможно подтопление пониженных участков местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году паводковая обстановка в Алтайском крае стала обострятся в мае, но существенных бедствий допущено не было.

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