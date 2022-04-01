Оренбург, , 12:40 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрит дело о хищении 20 млн рублей. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Криптовалюта

По версии следствия, мошенничество совершено в Оренбурге в 2019—2020 годы. Оренбуржец пообещал местному предпринимателю поставить оборудование для майнинга криптовалюты и получил от бизнесмена на эти цели 19 млн рублей. При этом обещание исполнять он не собирался.

Осенью 2020 года он, сославшись на необходимость ремонта оборудования, похитил у коммерсанта имущество стоимостью свыше 1,2 млн рублей. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере. Материалы направлены в суд Дзержинского района Оренбурга.