Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока оказались для США ненадёжными партнёрами. Об этом заявил бывший советник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для The American Conservative.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, американские власти оказывали внимание странам Персидского залива, но не получили взаимности. Апогея политика поддержки Саудовской Аравия достигла при президенте Дональде Трампе. Однако в ответ партнёр вёл себя всё хуже, отмечает бывший советник.

«Они с жадностью выжмут из США все досуха, но идти на встречные жертвы не желают», — написал Бендоу.

Критике бывшего советника подверглись также ОАЭ, Ирак, Турция и Израиль.