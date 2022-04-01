Вашингтон, 1 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока оказались для США ненадёжными партнёрами. Об этом заявил бывший советник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По его словам, американские власти оказывали внимание странам Персидского залива, но не получили взаимности. Апогея политика поддержки Саудовской Аравия достигла при президенте Дональде Трампе. Однако в ответ партнёр вёл себя всё хуже, отмечает бывший советник.

«Они с жадностью выжмут из США все досуха, но идти на встречные жертвы не желают», — написал Бендоу.

Критике бывшего советника подверглись также ОАЭ, Ирак, Турция и Израиль.