Катав-Ивановск, Челябинская область, , 12:39 — REGNUM В Челябинской области бывший глава Катав-Ивановского городского поселения подозревается в присвоении денежных средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, он издал незаконное распоряжение о начислении себе премии. Размер вознаграждения составил 35 тыс. рублей.

Проводится расследование возбуждённого уголовного дела. Обстоятельства совершённого преступления выясняют сотрудники СКР при оперативном сопровождении полиции.