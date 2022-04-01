Волгоград, 1 апреля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Угроза минирования аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда поступила 1 апреля. На месте работают спецслужбы.

Аэропортволгоград.рф автор Олег Чеботарев Международный терминал в аэропорту Волгограда

По словам ведущего специалиста по связям с общественностью международного аэропорта Волгоград Анастасии Голодовой, информация о якобы заложенном в здании взрывном устройстве поступила в 11:30, сообщают «Новости Волгограда». Из здания эвакуировали пассажиров и персонал, сотрудники экстренных служб проверяют территорию.

В предыдущий раз ложным сообщением об угрозе взрыва неизвестные нарушили работу аэропорта Волгограда 15 марта.