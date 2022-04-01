София, 1 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Болгарии вступило в силу постановление Совета министров страны о повышении минимальной заработной платы до 710 левов ($401). Об этом 1 апреля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Реализация новой меры стала возможна после масштабных переговоров членов правительства Кирила Петкова с представителями болгарских профсоюзных организаций. Указанные изменения требуют корректировки минимальной суммы медицинского страхования, которое сотни тысяч жителей Болгарии оплачивают самостоятельно.

Согласно официальной информации, сроки принятия соответствующего постановления объясняются поздним принятием Народным собранием (парламентом) государственного бюджета на 2022-й год.

Предполагается, что очередная индексация минимальной зарплаты в Болгарии будет проведена в июле нынешнего года.