Джакарта, 1 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Стороны обсудили присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 на Бали (Индонезия).

«Это будет большой проблемой для многих стран, включая Канаду (G20)», — заявил Джастин Трюдо.

Индонезия как председатель G20 в 2022 году приняла решение пригласить все страны «Большой двадцатки», включая Россию, принять участие в саммите, который пройдет на Бали в ноябре.

Китай считает Россию важным членом G20, так что ни один член не имеет права препятствовать присутствию Путина на форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия подписали меморандум о взаимопонимании о приеме и защите индонезийских трудящихся-мигрантов.