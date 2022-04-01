Премьер-министр Канады переговорил с главой Индонезии о G20
Джакарта, 1 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.
Стороны обсудили присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20 на Бали (Индонезия).
«Это будет большой проблемой для многих стран, включая Канаду (G20)», — заявил Джастин Трюдо.
Индонезия как председатель G20 в 2022 году приняла решение пригласить все страны «Большой двадцатки», включая Россию, принять участие в саммите, который пройдет на Бали в ноябре.
Китай считает Россию важным членом G20, так что ни один член не имеет права препятствовать присутствию Путина на форуме.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия подписали меморандум о взаимопонимании о приеме и защите индонезийских трудящихся-мигрантов.