Ижевск, 1 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Удмуртия получит около 32 млн рублей на фиксацию цены чёрного и белого хлеба до конца 2022 года. Об этом сообщает telegram-канал «Объясняем. Удмуртия» со ссылкой на вице-премьера республики Ольгу Абрамову.

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Она уточнила, что средства будут выделены заводам и небольшим пекарням из федерального бюджета. Доведение лимитов до республики ожидается до конца апреля текущего года.

После распределения субсидий между получателями средств будет представлен полный перечень предприятий, которые «заморозят» цены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила, что цены на белый и чёрный хлеб в России могут быть зафиксированы. По ее словам, цены на хлеб могут быть зафиксированы до гонца 2022 года на уровне середины марта.

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