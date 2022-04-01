Москва, 1 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Жителей России мотивирует к хорошей плодотворной работе, прежде всего, похвала со стороны начальника и благодарность за достигнутые результаты (3%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Антон Афанасьев ИА REGNUM За работой

Также важно, чтобы работодатель выражал свое уважение к хорошей работе сотрудников не только словами, но и конкретными делами — достойной зарплатой, премиями, компенсационным пакетом.

Плохой помощник в мотивации сотрудников – это критика руководства (5%). Не нуждается ни в похвале, ни в критике, и называют свои достижения результатом самосовершенствования 47%.

Положительно реагируют на критику работники до 24 лет (10%). Похвала чаще мотивирует людей 25-34 лет (38%). Процесс самосовершенствования особенно важен для сотрудников старше 45 лет (52%).

Опрос проведён 1 февраля — 29 марта 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 476 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее популярными сферами для подработки для жителей России являются строительство (14%), транспорт и логистика (12%) и IT (11%).

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